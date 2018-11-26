На Азове эскалация конфликта Украины и России

Стороны обвиняют друг друга.

Вчера, 25-го ноября, в Азовском море произошел инцидент, когда корабли ВМС ВСУ в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь» и рейдового буксира «Яны Капу» осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

Украинское командование сообщило, что пограничные корабли РФ провели агрессивные действия против этих кораблей. Российский пограничный корабль «Дон» пошел на таран буксира и повредил его. В РФ объяснили это тем, что корабли ВСУ нарушили границу России и плыли в сторону Керченского пролива.

Стоит отметить, что командование Военно-Морских Сил Украины «заранее информировало о намерении осуществлять переход в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства», а вот в ФСБ заявили, что Украина проход не согласовывала и Москва «принимает все меры по обеспечению безопасности судоходства и регулирования движения судов в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива».

Позднее появилось сообщение, что возле Керченского моста спецназ РФ захватил украинские корабли.

«Нарушившие сегодня утром государственную границу России суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» в 19 час. 25-го ноября осуществили очередную попытку незаконных действий в пределах территориального моря РФ», — говорится в нем.

«С целью принудительной остановки применено оружие. В результате в территориальных водах России в Черном море все три судна ВМС Украины задержаны. Трем раненым военнослужащим ВС Украины оказана медицинская помощь. Угрозы их жизни нет», — отметили в ФСБ.

В России также заявили, что имеют доказательства провокации и скоро их опубликуют.

Тем временем, катера «Бердянск» и «Никополь», рейдовый буксир «Яны Капу» доставили в Керчь.

Ночью в Киеве собрался СНБО и в связи с актом российской агрессии было объявлено о введении военного положения, но его еще должна ратифицировать Верховная Рада.

«Введение военного положения не означает, что Украина будет проводить наступательные действия. Украина будет проводить действия по обороне своей территории. Это не означает изменения положения на фронтовой линии Донецкой и Луганской областей. Решение не предусматривает немедленной мобилизации, но будет проведена работа с резервом первой очереди. Решение не будет предусматривать ограничение конституционных прав граждан», − заявил Порошенко.

Военное положение предложили ввести на 60 дней. Внеочередное заседание Верховной Рады запланировано на 16 час. и пройдет оно в закрытом режиме.

Мировое сообщество внимательно следит за ситуацией и уже появилась первая реакция. Так, действия России уже осудили в Канаде и США, в странах Прибалтики, Польше и Дании. Многие МИД выразили обеспокоенность. В частности, говорится о необходимости восстановить свободный проход в Керченском проливе и деэскалировать ситуацию.

И Украина, и Россия обратились к Китаю, возглавляющий сейчас Совет безопасности ООН, с призывом созвать экстренное заседание по сложившейся в Азовском море ситуации. По некоторым данным, заседание назначено на 18 час.