«Динамо» проиграло в Александрии и опустилось на 3-е место

В Премьер-лиге завершились матчи 16-го тура, в котором и «Шахтер», и «Динамо» потеряли очки.

Как сообщалось ранее, горняки не смогли забить «Львову» и разошлись миром — 0:0. «Александрия» принимала «Динамо» и смогла быстро выйти вперед — уже на 4-й минуте счет открыл Цуриков. Киевляне пришли в себя только по истечении получаса и отыгрались усилиями Вербича. Однако, на 56-й минуте в ворота Бойко был назначен пенальти и Запорожан четко его реализовал. Времени было предостаточно, но действия гостей к голу так и не привели.

2:1 — победа «Александрии», которая вывела ее на второе место!

В первую шестерку ворвались «Мариуполь» и «Десна», которые обыграли «Ворсклу» (дома — 1:0) и «Карпаты» (на выезде — 2:0) соответственно. «Заря», после ничьей 1:1 с «Олимпиком» опустилась на 7-е место.

В одесской битве аутсайдеров сильнее оказался «Черноморец», обыгравший киевский «Арсенал» — 2:1.