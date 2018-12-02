В «ДНР» выдали почти четверть миллиона паспортов

Об этом сообщил начальник «миграционной службы МВД ДНР» Владимир Краснощека.

«На сегодняшний день миграционная служба выдала 247 тысяч документов республиканского образца, 1820 из которых получили иностранные граждане», — отметил Краснощека.

Он добавил, что с начала 2018-го года было выдано 97 тысяч паспортов.

В ОРДО считают, что на этой территории постоянно проживает 2 млн. 280 тыс. 992 человека.

Выдача собственных паспортов в «ДНР» началась 16-го марта 2016-го года.