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За отсутствие номеров «ДНР» оштрафованы около 800 водителей

Вторник, 27 ноября, 2018

Об этом сообщили в «ГАИ ДНР».

Согласно информации местных СМИ, на территории самопровозглашенной республики уже зарегистрированы более 300 тысяч транспортных средств.

Отмечается, что «с момента окончания срока обязательной регистрации авто и мото транспорта за управление транспортным средством незарегистрированным было привлечено около 800 водителей».

В «ДНР» призывают зарегистрировать свой транспорт в МРЭО, чтобы избежать штрафных санкций.

«За управление незарегистрированным, в установленном порядке, транспортным средством предусмотрен штраф от 340 до 510 рублей. При этом транспортное средство временно задерживается и доставляется на специальную площадку, — говорится в сообщении.

За повторное совершение этого нарушения — штраф от 510 до 1020 рублей с временным задержанием и доставкой транспорта на специальную площадку.



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