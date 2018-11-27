 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

Фронтовая Горловка: окраины продолжают «шуметь»

Вторник, 27 ноября, 2018

В первой половине дня достаточно громко было на севере, но накалилась ситуация традиционно вечером.

Как уже сообщалось, вчера с утра стреляли на западе/северо-западе, после чего тревожных сообщений из Горловки не поступало вплоть до 16 час. Именно в это время отдаленно «зашумел» юго-запад, также периодически напоминали о себе западные и северные направления. Ближе к 18 час. и позже перестрелки раздавались в районе Зайцево и Гольмовского, где также несколько раз фиксировалась «работа» из гранатометов и минометов. Иногда мощными «бахами» напоминала о себе Светлодарская дуга, а после 20 час. — и юго-запад, который гремел тяжелым около часа.

До полуночи горожане не переставая сообщали о боях в стороне Гагаринского, Комарова, Изотовского, Мичуринского, Шум, Майорска и Зайцево.

В понедельник сложной оставалась обстановка у Ясиноватой и Авдеевки, Песков и аэропорта, Красногоровки и Старомихайловки. Оставались под огнем населенные пункты юга Донецкой области — от Павлополя и Гнутово до Широкино и Саханки. На Луганщине обстреливались окрестности Станицы Луганской и некоторых сел в Попаснянском и Новойадарском районах.



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования