Фронтовая Горловка: окраины продолжают «шуметь»

В первой половине дня достаточно громко было на севере, но накалилась ситуация традиционно вечером.

Как уже сообщалось, вчера с утра стреляли на западе/северо-западе, после чего тревожных сообщений из Горловки не поступало вплоть до 16 час. Именно в это время отдаленно «зашумел» юго-запад, также периодически напоминали о себе западные и северные направления. Ближе к 18 час. и позже перестрелки раздавались в районе Зайцево и Гольмовского, где также несколько раз фиксировалась «работа» из гранатометов и минометов. Иногда мощными «бахами» напоминала о себе Светлодарская дуга, а после 20 час. — и юго-запад, который гремел тяжелым около часа.

До полуночи горожане не переставая сообщали о боях в стороне Гагаринского, Комарова, Изотовского, Мичуринского, Шум, Майорска и Зайцево.

В понедельник сложной оставалась обстановка у Ясиноватой и Авдеевки, Песков и аэропорта, Красногоровки и Старомихайловки. Оставались под огнем населенные пункты юга Донецкой области — от Павлополя и Гнутово до Широкино и Саханки. На Луганщине обстреливались окрестности Станицы Луганской и некоторых сел в Попаснянском и Новойадарском районах.