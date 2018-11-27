В Украине ввели военное положение

Народные депутаты согласились на предложение СНБО и просьбу президента.

Верховная Рада поддержала указ президента о введении военного положения в 10 областях Украины на срок 30 дней. За соответствующий закон проголосовали 276 народных депутатов.

На внеочередном заседании парламента присутствовали глава МИД Украины Павел Климкин, секретарь СНБО Александр Турчинов, премьер-министр Владимир Гройсман и военное руководство страны. С началом работы заседания возле спикер Рады Андрея Парубия собрались представители Радикальной партии и блокировали работу парламента, озвучивая свои претензии и требования.

Заседание парламента существенно затянулось, объявлялся перерыв, который тоже оказался гораздо дольше запланированных 10 минут.

В итоге президент Петр Порошенко, не дожидаясь выступления в парламенте, в своем видеообращении заявил, что будет настаивать на 30 днях военного положения по всей стране — с 28-го ноября, чтоб оно не пересекалось с избирательной кампанией и не навредило выборам.

Депутаты договорились поменять в указе президента 60 дней на 30, и указать дату выборов – 31-го марта 2019-го года.

Ближе к вечеру выступали представители силовых структур, премьер, глава МИД Украины и президент, а также отвечали на вопросы депутатов.

В ходе обсуждения введения военного положения горячее неодобрение ряда народных депутатов вызвал пункт 3 указа президента, поддержать который предлагается рассматриваемым законопроектом № 9338. В нем идет речь о том, что на время действия военного положения могут быть ограничены конституционные права и свободы граждан, а также вводится ограничения для юридических лиц – изъятие имущества для выполнения условий военного положения. По словам Порошенко, эти ограничения могут быть введены в случае наземной военной операции РФ за пределами территории проведения ООС.

Порошенко во время выступления в Раде заявил, что военное положение будет введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой, Запорожской областях и внутренних водах азовско-керченской акватории.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко издал указ об утверждении решения СНБО по военному положению. Выполнение указа возложено на секретаря СНБО Александра Турчинова. Среди прочего, военным поручили предусмотреть меры частичной мобилизации, организовать и провести учебные сборы с резервистами оперативного резерва в необходимых объемах.

Как рассказывал в комментарии сайту «Сегодня» координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук, закон о правовом режиме военного положения очень гибкий, он не обязывает вводить все пункты.

Отметим, что на такие меры украинская власть пошла из-за обострения ситуации в Азовском море после нападения России на украинские корабли со стрельбой и захватом экипажа.

Сегодня