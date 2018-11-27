Госдеп призвал Путина и Порошенко к прямым переговорам

Государственный департамент США опубликовал заявление главы ведомства Майка Помпео, который осудил действия РФ в отношении ВМС Украины в Керченском проливе и призвал к прямым переговорам президентов Владимира Путина и Петра Порошенко.

«Обе стороны должны проявлять сдержанность и соблюдать свои международные обязательства и договора. Мы призываем президентов Порошенко и Путина напрямую участвовать в урегулировании этой ситуации. В связи с этим мы вновь подтверждаем нашу поддержку формата Нормандской четверки», — заявил Помпео.

Он также призвал РФ освободить захваченных украинских моряков и корабли.

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