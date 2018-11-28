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Фронтовая Горловка: вечером «работало» тяжелое

Среда, 28 ноября, 2018

Во вторник горожане сообщали о боях утром и вечером.

В первой половине дня неспокойно было на западных и северных окраинах, где, в основном, раздавались автоматные очереди.

Вечером же обстрелы оказались намного мощнее. Ближе к 18 час. по местному времени горловчане рассказали о начале обстрелов на светлодарском направлении и в стороне Зайцево. По их словам, было очень громко.

Около 20 час. жители северной части города заявили, что «работает» танк. В это время были слышны «бахи» не только на севере, но и на западе/северо-западе, а чуть позднее и на юго-западе. Иногда гремело настолько мощно, что в домах ощущалась вибрация, чего уже давно не было.

Ближе к 22 час. вся Горловка услышала мощный взрыв, по мнению горожан, «предположительно, сработало ПВО».

Продолжились боевые действия и позднее. Наиболее интенсивно, как минимум, до полуночи стреляли в стороне Зайцево, Майорска, ж/м Изотовский и Мичуринский.

Уже сегодня утром гремело на севере и северо-востоке.

Под обстрелами 27-го ноября также находились окрестности Ясиноватой, Авдеевки, Спартака, Марьинки и Старомихайловки. На Приазовье наиболее неспокойно было у Водяного и Лебединского, Пикуз, Ужовки и Саханки, а на Луганщине — у Крымского. При этом в сводках обеих сторон о применении тяжелого не сообщается.



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