«Шахтер» добыл важную победу в Германии

Вчера вечером в группах Лиги чемпионов состоялись восемь матчей пятого тура.

В одном из них горняки на выезде встречались с «Хоффенхаймом». Поединок получился драматичным, а его главным героем стал Тайсон.

Дончане вышли на поле с пятью (!) защитниками, чего, наверное, не припомнят даже болельщики со стажем. Впрочем, это не повлияло на атакующий потенциал команды и на 14-й минуте Исмаили обыгрался с Тайсоном и открыл счет. Спустя всего лишь одну минуту хозяева поля пропустили еще раз — теперь уже пас Мораеса вывел Тайсона один на один с вратарем и капитан «Шахтера» был точен.

Такой удар «Хоффенхайм» перенес героически и тут же отквитал один гол (Крамарич), а под занавес тайма восстановил статус-кво. Отличился Цубер и на перерыв команды ушли при счете 2:2.

Во втором тайме немцев подвел Салаи — буквально за несколько минут он умудрился получить «горчичник» за фол на Коваленко, а вскоре сбил Матвиенко и был заслуженно удален.

Даже в меньшинстве «Хоффенхайм» продолжил атаковать и имел несколько реальных возможностей для взятия ворот Пятова. Впрочем, и «Шахтер» искал удачу в атаке, ведь ничья не устраивала ни одну из команд — Тайсон и Майкон по разу попали в штангу, а на 92-й минуте неутомимые Исмаили и Тайсон принесли «Шахтеру» заветную победу — первый прострелил, а второй спокойно забил.

3:2 — первая победа горняков в турнире, которая с учетом ничьей в матче «Лиона» и «Манчестер Сити» со счетом 2:2 оставляет им шансы на выход из группы в плей-офф Лиги чемпионов.

В группе F по-прежнему лидирует «МанСити» — 10 очков, у «Лиона» — 7, у «Шахтера» — 5, у «Хоффенхайма» — 3.

Заключительную игру «Шахтер» проведет 12-го декабря в Харькове как раз против французов и если гостей устроит даже ничья, то горнякам нужна только победа.

Остальные результаты игрового дня: АЕК – «Аякс» – 0:2, «Бавария» – «Бенфика» – 5:1, ЦСКА – «Виктория» – 1:2, «Рома» – «Реал» – 0:2, «Манчестер Юнайтед» – «Янг Бойз» – 1:0, «Ювентус» – «Валенсия» – 1:0.