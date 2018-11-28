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В Крыму суд арестовал украинских моряков

Среда, 28 ноября, 2018

Меру пресечения им избирали в Симферополе, куда попавших в плен украинцев доставили на суд.

Как сообщил журналист Антон Наумлюк, первыми на два месяца были арестованы Виктор Варемеза и Сергей Цыбизов. Затем арест на такой же срок получил Андрей Опрыско.

Позднее стало известно, что заседания во вторник проходили в трех залах суда. Всего были арестованы 12 моряков, задержанных во время захвата судов в Керченском проливе. До 25-го января 2019-года также арестованы Виктор Беспальченко, Юрий Будзыло, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Владислав Костышин, Роман Мокряк, Владимир Терещенко, Сергей Попов и Сергей Чулиба. Их всех отправили в СИЗО Симферополя.

До судебного заседания в больнице находились Андрей Артеменко, Василий Сорока и Андрей Эйдер.  Керченский городской суд также арестовал их на два месяца

Избрание меры пресечения для остальных девяти задержанных ожидается сегодня, 28-го ноября. Для раненых суды будут проходить в Керчи, где они находятся в медчасти воинской части.

Украинских военнослужащих подозревают в незаконном пересечении государственной границы России. В ФСБ обвинили украинскую сторону в «опасных маневрах» во время захода в «закрытую акваторию территориального моря РФ».

Как заявил Петр Порошенко, после захвата судов он пытался провести телефонный разговор с Владимиром Путиным, но в Москве, по его словам, «ответа мы не получили». Тогда президент Украины обратился к канцлеру Германии, чтобы она «переговорила с Путиным с целью немедленного освобождения украинских воинов и украинских кораблей».



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