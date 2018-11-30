С завтрашнего дня КПВВ переходят на зимний график работы

Как сообщили в пресс-службе штаба ООС, с сокращением светлого времени суток уменьшается и время работы контрольных пунктов.

На странице ведомства в Facebook появилась важная информация для пересекающих линию разграничения.

Так, с 1 декабря состоится переход на зимний период осуществления контрольно-проверочных и пропускных мероприятий (с 08:00 до 17:00) в контрольных пунктах въезда – выезда на автомобильных дорогах: