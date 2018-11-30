 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

С завтрашнего дня КПВВ переходят на зимний график работы

Пятница, 30 ноября, 2018

Как сообщили в пресс-службе штаба ООС, с сокращением светлого времени суток уменьшается и время работы контрольных пунктов.

На странице ведомства в Facebook появилась важная информация для пересекающих линию разграничения.

Так, с 1 декабря состоится переход на зимний период осуществления контрольно-проверочных и пропускных мероприятий (с 08:00 до 17:00) в контрольных пунктах въезда – выезда на автомобильных дорогах:

  • дорожный коридор «Стаханов – Золотое – Горный – Лисичанск» – КПВВ «Золотой»;
  • дорожный коридор «Горловка – Бахмут» – КПВВ «Майорское»;
  • дорожный коридор «Донецк – Курахово» – КПВВ «Марьинка»;
  • дорожный коридор «Донецк – Мариуполь (через Мариуполь)» – КПВВ «Новотроицкое»;
  • дорожный коридор «Новоазовск – Покровск – Талаковка – Мариуполь» – КПВВ «Гнутово» (с. Пищевик);
  • дорожный коридор «Станица Луганская – Счастье – Новоайдар» – КПВВ «Станица Луганская».


В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования