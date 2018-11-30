С завтрашнего дня КПВВ переходят на зимний график работы

Как сообщили в пресс-службе штаба ООС, с сокращением светлого времени суток уменьшается и время работы контрольных пунктов.
На странице ведомства в Facebook появилась важная информация для пересекающих линию разграничения.
Так, с 1 декабря состоится переход на зимний период осуществления контрольно-проверочных и пропускных мероприятий (с 08:00 до 17:00) в контрольных пунктах въезда – выезда на автомобильных дорогах:
В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии,
комментарии под материалами сайта временно отключены.
- дорожный коридор «Стаханов – Золотое – Горный – Лисичанск» – КПВВ «Золотой»;
- дорожный коридор «Горловка – Бахмут» – КПВВ «Майорское»;
- дорожный коридор «Донецк – Курахово» – КПВВ «Марьинка»;
- дорожный коридор «Донецк – Мариуполь (через Мариуполь)» – КПВВ «Новотроицкое»;
- дорожный коридор «Новоазовск – Покровск – Талаковка – Мариуполь» – КПВВ «Гнутово» (с. Пищевик);
- дорожный коридор «Станица Луганская – Счастье – Новоайдар» – КПВВ «Станица Луганская».