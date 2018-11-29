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Ощадбанк отсудил у РФ $1,3 млрд за убытки в Крыму

Четверг, 29 ноября, 2018

Международный арбитраж в Париже удовлетворил исковые требования украинского госбанка к России.

Ощадбанк заявил, что Международный арбитраж принял решение в пользу банка в споре с Россией об убытках из-за аннексии Крыма. Решение было принято в Париже, сообщили в пресс-службе Ощадбанка.

Согласно сообщению, сумма возмещения убытков составит 1,3 млрд долларов плюс проценты, которые будут начислены с момента вынесения решения до момента фактической компенсации. Решение является окончательным и обязательным для выполнения сторонами.

Объем искового заявления Ощадбанка против РФ составил более 30 тысяч листов. Слушание дела состоялось в марте 2017 года.

«Ощадбанк является первой компанией, 100% акций которой принадлежат государству, и первым банковским учреждением, которое выиграло дело против Российской Федерации в отношении убытков, полученных в результате аннексии Крыма», — заявила пресс-служба банка.

Отмечается, что после получения в установленном порядке решения арбитража Ощадбанк начнет предпринимать все возможные действия для исполнения решения и взыскания денежных средств с РФ. «Банк будет активно добиваться выполнения Арбитражного решения в отношении активов России в соответствующих юрисдикциях во всем мире», — заверили в пресс-службе.

Россия не признает решение гаагского арбитража по иску украинского Ощадбанка о компенсации убытков на $1,3 млрд в связи с утраченными в Крыму инвестициями.

«Российская Федерация не признает решение международного арбитража при Постоянной палате Третейского суда в Гааге, вынесенное 26 ноября 2018 года, в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение иска ПАО Государственный ощадный банк Украины к РФ», — говорится в сообщении пресс-службы Министерства юстиции РФ.

«Минюст России будет предпринимать все необходимые меры для обеспечения представления и защиты интересов РФ в связи с вынесением указанного арбитражного решения», — добавили в ведомстве.

Корреспондент



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