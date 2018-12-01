«Письма счастья» для водителей возвращаются: рассылать начнут с декабря

На дорогах появятся тысячи камер, а владельцы авто будут заявлять об «ответственных водителях».

К водителям возвращаются «письма счастья» за нарушение ПДД. 17-го декабря должен заработать госстандарт, регулирующий систему видеофиксации.

Дефицит приборов

В стандарте описаны технические требования к камерам, которые будут измерять скорость на расстоянии — особенности работы приборов, условия их эксплуатации. И хотя полная версия документа еще не доступна (например, неизвестны модели камер), предполагается, что «фиксаторы» можно будет устанавливать на столбах, мостах и даже автомобилях. При этом, глава МВД Арсен Аваков ранее отмечал, что по всей стране может быть установлено около 4000 приборов. Автоматически регистрироваться будут превышения скорости, проезд на красный свет светофора, выезд на встречные полосы, тротуары и пешеходные дорожки. По словам автоюриста Владимира Караваева, госстандарт открывает новую эпоху «писем счастья». Их, напомним, Конституционный суд Украины признал незаконными в 2010-м году. Но эксперт добавляет: даже после 17-го декабря систему нельзя будет запустить мгновенно, так как в Украине есть не все приборы.

«Чтобы зафиксировать проезд на красный свет, например, те же «ТруКамы», измеряющие скорость, не подходят. Нужны приборы, регистрирующие «пространство с привязкой ко времени нарушения ПДД». Но у нас таких пока нет», — говорит он.

Юрист Вадим Володарский считает, что сейчас проблема не в отсутствии госстандарта, а в том, что штраф выписывают собственнику авто.

«Но у нас есть решение КСУ, где четко прописана позиция — любая юридическая ответственность, в том числе и административная, привязывается не к собственности, а к конкретному действию, совершенному конкретным лицом», — объясняет он.

Система

Чтобы избежать этих проблем, Кабмин в среду утвердил правила работы реестра «надлежащих пользователей». В эту базу данных владелец будет вносить данные о людях, которому он передал во временное пользование свой автомобиль. Для этого хозяин транспортного средства должен заполнить заявление на сайте МВД. Там нужно указать паспортные данные нового пользователя авто, его идентификационный код, адрес проживания, электронную почту и мобильный телефон, а также марку и госномер своей машины. Указывать в заявлении необходимо и срок, на который водителю предоставляется статус надлежащего пользователя. Будет строгое ограничение: один автомобиль — один ответственный водитель.

По мнению Володарского, такой порядок проблемы не решит.

«Никто же не отменит право собственника эту машину передать сегодня одному водителю, завтра — другому, послезавтра — третьему. Это достаточно распространенная практика, когда в семье несколько человек, и все они пользуются одной и той же машиной. Поэтому вопрос остается актуальным», — резюмирует автоюрист.

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