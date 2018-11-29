В НКРЭКУ подняли тариф на отопление

Главная причина подорожания теплоэнергии ‒ увеличение тарифов на газ.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг решила повысить тариф на тепло для украинских потребителей. Как передает УНИАН, специалисты НКРЭКУ произвели предварительные расчеты, согласно которым тариф на централизованное отопление для нужд населения увеличится в среднем на 17,1%.

Согласно сообщению комиссии, в связи с подорожанием природного газа, «средняя» плата за отопление двухкомнатной квартиры в Украине увеличится с 975 до 1136 гривен (т.е.на 161 гривну).

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