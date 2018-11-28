Введение военного положения фактически не повлияет на жизнь мирного населения на Донетчине — глава ДонОГА

Введение военного положения фактически не повлияет на жизнь мирного населения в Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Александр Куць.

Он напомнил, что завтра в 9 часов в Донецкой и еще в девяти областях Украины, согласно Указу Президента №390 будет объявлено военное положение.

«Сразу отмечу, что оно фактически не повлияет на жизнь гражданского населения, поскольку Президент Украины Петр Порошенко сознательно включил в свой Указ лишь несколько мероприятий из 24-х возможных, предусмотренных Законом «О правовом режиме военного положения» (который, я напомню, был принят Верховной Радой еще в 2015-м)», — написал глава ДонОГА.

Он подчеркнул, что большинство мероприятий, которые будут реализованы в рамках военного положения, касаются Вооруженных сил Украины, Нацгвардии, СБУ, МВД и координации действий между ними. В частности, будет:

- организована противовоздушная оборона важных государственных объектов, объектов критической инфраструктуры, иностранных дипломатических представительств и тому подобное;

- проведены мероприятия по частичной мобилизации, организованы и проведены учебные сборы с резервистами оперативного резерва — в необходимых объемах.

При этом во время действия военного положения «НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ мероприятий конфискации автотранспорта и другой собственности, принудительной трудовой повинности, расквартирования личного состава в частном жилье и тому подобное».

«Некоторые меры, например, введение комендантского часа, ограничение торговли спиртными напитками могут быть реализованы, но только в случае оперативной необходимости в случае обострения ситуации», — написал Куць.

Отдельно он отметил, что контрольно-пропускные пункты работают в штатном режиме. Кроме того, не прекращаются работы по их обустройству.

Не изменится и порядок пересечения блокпостов: для этого, как и сейчас, потребуется только паспорт.<

В штатном режиме работают и будут работать школы, детсады, больницы, объекты социальной сферы.

«Обращаясь к каждому жителю Донбасса, хотел бы сказать: ситуация в области полностью контролируется. Сохраняйте спокойствие. Не собирайте и не распространяйте фейки и сплетни, доверяйте только официальным источникам информации. Все будет хорошо! Все будет Украина!», — написал глава Донецкой ОГА.

ОстроВ