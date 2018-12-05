В «ДНР» посчитали количество жителей городов и поселков

Согласно информации подконтрольных самопровозглашенной республике СМИ, на территории ОРДО проживает 2290005 человек.

Большее всего жителей приходится на три города — Донецк, Макеевка и Горловка.

В Донецке проживает 949637 человек или 41 % от общего населения, в Макеевке — 374 тысячи (16 %), а в Горловке — 261784 (11 %). Далее следуют Енакиево — 119856 (5 %), Харцызск — 98489 (4 %), Торез (после переименования — Чистяково) — 75949 (3 %), Снежное — 66440 (3 %) и Шахтерск — 57434 (3 %). В остальных населенных пунктах население составляет меньше 50 тысяч жителей.

Подчеркивается, что население «ДНР» сократилось на 2 289 человек по сравнению с данными на 1 августа, а вот пропорции городского (95%) и сельского (5%) населения остались неизменными.

Отмечается, что численность населения указана по состоянию на 1 октября 2018-го года, при этом каким образом проводился подсчет не сообщается.