 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

В «ДНР» посчитали количество жителей городов и поселков

Среда, 5 декабря, 2018

Согласно информации подконтрольных самопровозглашенной республике СМИ, на территории ОРДО проживает 2290005 человек.

Большее всего жителей приходится на три города — Донецк, Макеевка и Горловка.

В Донецке проживает 949637 человек или 41 % от общего населения, в Макеевке — 374 тысячи (16 %), а в Горловке — 261784 (11 %). Далее следуют Енакиево — 119856 (5 %), Харцызск — 98489 (4 %), Торез (после переименования — Чистяково) — 75949 (3 %), Снежное — 66440 (3 %) и Шахтерск — 57434 (3 %). В остальных населенных пунктах население составляет меньше 50 тысяч жителей.

Подчеркивается, что население «ДНР» сократилось на 2 289 человек по сравнению с данными на 1 августа, а вот пропорции городского (95%) и сельского (5%) населения остались неизменными.

Отмечается, что численность населения указана по состоянию на 1 октября 2018-го года, при этом каким образом проводился подсчет не сообщается.



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования