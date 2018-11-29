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Мэр Покровска назначил своим замом чиновника из Горловки — СМИ

Четверг, 29 ноября, 2018

В Покровске области сообщили о назначении нового заместителя мэра — Михаила Голубева, который в Горловке возглавлял коммунальное предприятие.

На сессии горсовета мэр Покровска Руслан Требушкин предложил на должность своего зама кандидатуру Михаила Юрьевича Голубева, которая была поддержана местными депутатами, сообщает ИА «Вчасно».

С мая 2017-го года до марта 2018-го года Михаил Голубев работал директором коммунального предприятия «Управляющая компания города Горловка». Об этом свидетельствуют публикации на сайте городской администрации от «ДНР».

Уже с апреля 2018-го года должность Голубева в Горловке занял Сергей Кучеренко, об этом говорится на сайте УЖКХ Горловки.

О назначении Михаила Юрьевича Голубева замом мэра прифронтового Покровска сообщили почти все местные СМИ. Однако в публикациях фамилия значится не Голубев, а Голубов. Совпадение имени, отчества и фамилии, а также абсолютное внешнее сходство свидетельствует о том, что чиновник из «ДНР» и новый заместитель Требушкина — одно лицо.

Планируется, что новый заммэра Требушкина будет заниматься вопросами строительства и восстановления инфраструктуры на бюджетные средства и средства Европейского инвестиционного банка.

Вчасно



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