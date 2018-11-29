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Фронтовая Горловка: ситуация остается напряженной

Четверг, 29 ноября, 2018

В среду наиболее неспокойно было в районе Зайцево и Доломитного, ж/м Гагаринский и близлежащих Шум и Новгородского.

Как сообщили в штабе ООС, накануне в ночное время суток под обстрел попал КПВВ «Майорск». В результате инцидента никто не пострадал, но было повреждено помещение пункта пропуска. Отмечается, что стреляли со стороны Горловки.

28-го ноября боевые действия велись с самого утра — на севере и северо-востоке. После полудня упоминались западные окраины — ж/м Гагаринский, поселок бывшей шахты 6-7), но в целом горожане писали, что гремит практически без перерыва.

Во второй половине дня наиболее интенсивно продолжали стрелять на западе, а после наступления темноты активизировалась сторона Зайцево, Гладосово и Доломитного, Светлодарское направление. После 21 час. именно здесь было громче всего.

За минувшие сутки также обстреливались окрестности следующих населенных пунктов: Ясиноватая, Авдеевка и Спартак, Пески, Марьинка, Красногоровка, Павлополь, Гнутово, Пикузы, Саханка, Станица Луганская, Крымское и Золотое,

При обстрелах применялись не только стрелковое и крупнокалиберное вооружение, но и гранатометы и минометы, а также орудия БМП и БТР.



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