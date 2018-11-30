В Горловке из старенького автомобиля сделали «мобильную кассу» по приему оплаты услуг ЖКХ

Как сообщили на сайте УЖКХ, сделано это для удобства горловчан, а также с целью повышения уровня оплачиваемости населением услуг, предоставляемых КП «Управляющая компания».

Отмечается, что на зеленом автомобиле есть логотип «Управляющей компании» и надпись «СБОР КВАРТИРНОЙ ПЛАТЫ». Работает «мобильная касса» в будни и субботу.

Как говорится в сообщении, «поадресный график выезда бригады контролеров составляется ежедневно и предусматривает посещение квартир должников с целью заключения договоров реструктуризации, приема платежей за услуги по содержанию домов и придомовой территории, а также для предупреждения должников о последствиях неоплаты указанных услуг».