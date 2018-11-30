Украина ужесточила контроль въезда россиян

На время действия военного положения для иностранцев и граждан России будут действовать усиленные меры контроля на границе.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил руководитель пресс-службы ГПСУ Андрей Демченко.

По его словам, в пунктах пропуска на государственной границе уже осуществляются усиленные меры контроля.

«В том числе проводится интервьюирование с иностранцами, среди которых есть и граждане РФ», — сообщил Демченко.

Он также отметил, что пограничники более тщательно проверяют цель визитов граждан РФ в Украину. Также россиян проверяют на предмет посещения неподконтрольных территорий, сроков пребывания в Украине. Усиленные меры контроля будут действовать во время военного положения.

«Таких условий, что граждане Российской Федерации вообще не могут въехать в Украину, нет, но в отношении них действуют усиленные меры пограничного контроля», — добавил Демченко.

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