Украина ужесточила контроль въезда россиян

Пятница, 30 ноября, 2018
На время действия военного положения для иностранцев и граждан России будут действовать усиленные меры контроля на границе.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил руководитель пресс-службы ГПСУ Андрей Демченко.
По его словам, в пунктах пропуска на государственной границе уже осуществляются усиленные меры контроля.
«В том числе проводится интервьюирование с иностранцами, среди которых есть и граждане РФ», — сообщил Демченко.
Он также отметил, что пограничники более тщательно проверяют цель визитов граждан РФ в Украину. Также россиян проверяют на предмет посещения неподконтрольных территорий, сроков пребывания в Украине. Усиленные меры контроля будут действовать во время военного положения.
«Таких условий, что граждане Российской Федерации вообще не могут въехать в Украину, нет, но в отношении них действуют усиленные меры пограничного контроля», — добавил Демченко.