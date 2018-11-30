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Жители ОРДО жалуются на подорожание хлеба

Пятница, 30 ноября, 2018

Жители неподконтрольных территорий Донецкой области сообщают о подорожании хлебобулочных изделий. Об этом они пишут в соцсетях.

«Товарищи, хлеб подорожал! 20 рублей уже»; «Интересно, а в Донецке цены на хлеб тоже выросли????»; «В Зугресе 21 руб.»; «Макеевка тоже подорожал +4 руб.»; «В Республиканском на 100-м квартале, хлеб домашний, был 18 руб., сегодня 21 руб.», — пишут в соцсетях.

Пользователи рассуждают с чем может быть связано подорожание хлеба. «Видимо, из-за желания больше зарабатывать» — иронизируют покупатели и обреченно соглашаются с новыми ценниками: «Видимо, да».

Информацию о подорожании хлеба «ОстроВу» подтвердили и читатели. Так, в Макеевке горчичный батон стоил 14 рублей, а сейчас цена возросла до 19 рублей. Также  обсуждают информацию о грядущем подорожании муки с 1 декабря, хотя на практике цены на нее в ряде магазинов  уже повысились на 4-5 гривен за килограмм.  

ОстроВ



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