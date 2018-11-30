Фронтовая Горловка: к вечеру бои усилились

Тревожнее горожанам по печальной традиции становится с наступлением темноты.

Сообщения о боевых действиях в четверг начали поступать после 15 час., когда в Зайцево было зафиксировано попадание в хозпостройку на ул.Есенина. В поселке и в дальнейшем сохранялась напряженная обстановка — в основном, применялось стрелковое и крупнокалиберное вооружение.

Около 17 час. завязался бой в районе Михайловки, где в ходе перестрелок была слышна «работа» БМП. Спустя пару часов эпицентр событий сместился ближе к шахте им.Гагарина, а после 20.30 — к Гольмовскому. Отмечается также, что весь вечер «шумело» светлодарское направление.

За минувшие сутки в военные сводки также попали окрестности более десяти населенных пунктов: Ясиноватая, Авдеевка и Спартак, Красногоровка и Марьинка, Старомихайловка и Трудовские, Чермалык, Гнутово, Водяное и Ужовка, Крымское.