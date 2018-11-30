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«Ворскле» не дали сыграть с «Арсеналом» в Полтаве, а игру «Шахтера» с «Лионом» могут перенести во Львов

Пятница, 30 ноября, 2018

Вчера вечером в Лиге Европы состоялись матчи пятого тура группового турнира.

Киевское «Динамо» удачно сыграло в Казахстане. Несмотря на игровое преимущество соперника, гости что называется выжали из ситуации максимум и победили с минимальным счетом (Вербич).

«Ворскле», в связи с введением в Украине военного положения не дали устроить футбольный праздник своим болельщикам и перенесли игру в Киев, где на газоне «Олимпийского» лондонский «Арсенал» без проблем разгромил подопечных Сачко — 3:0.

Такая же участь (перенос игры с «Лионом» в другой город) может и «Шахтер». Руководство французского клуба уже выразило сомнение в возможности проведения матча Лиги чемпионов в Харькове.

«Матч «Арсенала» уже перенесен. Полетим ли мы в Украину в сложившейся политической ситуации, пока непонятно. Организовать чартер будет трудно. Ждем решения УЕФА», — говорится в сообщении.

В случае переноса игра скорее всего состоится во Львове.

Что касается вчерашних поединков, то среди их результатов выделим несколько: «Зенит» выиграл у «Копенгагена» — 1:0 и вышел в стадию плей-офф, а вот московский «Спартак» дома уступил венскому «Рапиду» — 1:2 и опустился на последнее место в группе. Впрочем, шансы у команды попасть в 1/16 финала еще есть, но теперь надо выигрывать у «Вильярреала» в Испании. «Краснодар» победил турецкий «Акхисар» — 2:1 и вышел в лидеры своей группы, но в случае поражения в Испании от «Севильи» в турнирной таблице у этих команд, а также у Стандарда» может оказаться по 12 очков и кто какое место займет — пока не ясно. БАТЭ выиграл у молдавского «МОЛ Види» со счетом 2:0 и также сохраняет шансы на выход из группы.



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