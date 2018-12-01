Фронтовая Горловка: обстановка остается напряженной

О боевых действиях горловчане сообщали только вечером.

После 17 час. горожане слышали перестрелки и обстрелы из гранатометов в районе Зайцево. Также практически не переставая гремело светлодарское направление. В дальнейшем, в сводках упоминались окрестности Шум и Гагаринского, Новолуганского и Доломитного. Ближе к полуночи «шумел» юго-запад.

30-го ноября продолжались бои под Донецком (Ясиноватая, Авдеевка, Спартак, Пески Красногоровка, Трудовские и Старомихайловка), Мариуполем (Гнутово, Пикузы, Ужовка, Широкино и Саханка). Огонь велся из гранатометов, крупнокалиберного и стрелкового вооружения.