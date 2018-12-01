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В Донецк приехал Сергей Курченко — СМИ

Суббота, 1 декабря, 2018

О том, что беглый украинский бизнесмен приехал в Донецк, «Новостям Донбасса» сообщили источники, знакомые с ситуацией.

После того, как фактическим руководителем «ДНР» в сентябре стал Денис Пушилин, СМИ начали сообщать об усилении влияния фирмы «Внешторгсервис», которую связывают с Курченко.

В октябре появилась должность «премьер-министра ДНР», которым стал Александр Ананченко. Недавно Пушилин подтвердил, что ранее Ананченко был советником руководителя «Внешторгсервиса».

По информации «Новой газеты», в Донецке появился офис Курченко. Ранее «Радио Свобода» со ссылкой на источники сообщала, что предприятия промышленного комплекса в подконтрольных «ДНР» районах перешли под управление южноосетинской компании «Внешторгсервис».

Новости Донбасса



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