В Донецк приехал Сергей Курченко — СМИ

Суббота, 1 декабря, 2018
О том, что беглый украинский бизнесмен приехал в Донецк, «Новостям Донбасса» сообщили источники, знакомые с ситуацией.
После того, как фактическим руководителем «ДНР» в сентябре стал Денис Пушилин, СМИ начали сообщать об усилении влияния фирмы «Внешторгсервис», которую связывают с Курченко.
В октябре появилась должность «премьер-министра ДНР», которым стал Александр Ананченко. Недавно Пушилин подтвердил, что ранее Ананченко был советником руководителя «Внешторгсервиса».
По информации «Новой газеты», в Донецке появился офис Курченко. Ранее «Радио Свобода» со ссылкой на источники сообщала, что предприятия промышленного комплекса в подконтрольных «ДНР» районах перешли под управление южноосетинской компании «Внешторгсервис».