С 1-го декабря в Украине повысилась минимальная пенсия

Ее размер вырос до 1497 гривен.

В Украине с 1 декабря 2018 года повысился уровень минимальной пенсии – до 1497 гривен, что на 62 гривни больше прошлого минимума.

Повышение выплат было заложено в законе о государственном бюджете на 2018 год и стало вторым на протяжении года: с 1 июля размер выплат повысился до 1435 грн, и, таким образом, минимальная пенсия за год возросла на 9% – с 1373 до 1497 грн.

Следующее повышение пенсий начнется с 1 января 2019 года. Оно коснется, в первую очередь, военных пенсионеров. Массовая индексация пенсий запланирована на март-2019. Как отметил вице-премьер-министр Павел Розенко, по результатам этого повышения выплаты пенсионерам вырастут на 12-17%.

Рост прожиточного минимума запланирован и в проекте бюджета-2019. Предполагается, что прожиточный минимум будет повышаться дважды: с 1 июля 2019 года до 1936 грн и с 1 декабря – до 2027 грн.

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