Фронтовая Горловка: вечером бои продолжились

В первый день календарной зимы тихо не было.

Вечером горожане сообщали о боях на западе/северо-западе (Шумы, поселок бывшей шахты 6-7, ж/м Гагаринский, Изотовский) и севере (район Зайцево, Гольмовского, Доломитного и Новолуганского). В основном, применялось стрелковое и крупнокалиберное вооружение, иногда били из гранатометов.

За минувшие сутки велись боевые действия и под Донецком (Ясиноватая, Авдеевка, Спартак, Пески, Красногоровка, Старомихайловка, Марьинка и Александровка), на мариупольском направлении (Чермалык, Павлополь, Лебединское, Пикузы, Широкино и Саханка), а на Луганщине — между Кадиевкой и Попасной. Отмечается, что на некоторых участках линии фронта зафиксирована «работа» минометов.