Украина получила четвертого чемпиона мира по боксу

Александр Гвоздик нокаутировал в Канаде Адониса Стивенсона и завоевал пояс чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC.

Во время поединка в канадском Квебеке украинец нокаутировал в 11-м раунде «хозяина» ринга — 41-летнего Адониса Стивенсона (24-2-1).

На счету 31-летнего Гвоздика теперь 16 побед (13 нокаутов) в 16 поединках на профессиональном ринге.

По ходу поединка Стивенсон был активнее, и скорее всего, выигрывал по очкам. В 10-м раунде Гвоздик пропустил мощный удар, правда, рефери нокдаун не засчитал. Но уже в следующем, 11-м раунде, харьковчанин провел несколько мощных и точных серий в голову противника, отправив Стивенсона в глубокий нокаут.

Таким образом, Украина получила четвертого действующего чемпиона мира в профессиональном боксе. Напомним, что кроме Гвоздика, такими титулами обладают Александр Усик, Василий Ломаченко и Артем Далакян.

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