В Польше подсчитали работающих украинцев

В Польше находятся уже почти два миллиона украинцев, которые работают в ключевых сферах экономики.

В Польше находятся почти два миллиона украинцев, которые работают на польскую экономику. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович на заседании украинско-польского форума партнерства в Киеве.

«Согласно разным оценкам, в Польше находятся уже почти два миллиона украинцев, которые работают у нас в ключевых сферах экономики: строительстве, сельском хозяйстве, услугах. Мы ценим их усилия и взнос в развитие нашего государства», — сказал он.

Кроме того, по словам Чапутовича, в польских вузах учатся почти 40 тысяч студентов из Украины.

Польский министр добавил, что в 2017-м году польские консулы выдали украинским гражданам 1,2 миллионов виз.

Корреспондент