Сегодня стартуют масштабные сборы резервистов и военнообязанных

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Одной из составляющих подготовки Вооруженных Сил Украины к отражению вооруженной агрессии является подготовка людских резервов. С этой целью, с 3-го декабря начинается цикл масштабных сборов с резервистами и военнообязанными», – говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что все мероприятия завершатся до начала новогодних праздников.

«В частности будут проведены сборы, как в составе бригад (до 15 суток), так и в составе учебных центров (до 20 суток). Таким образом предполагается, что все мероприятия по сборам будут завершены до начала новогодних праздников», – подчеркнули в министерстве.

В Минобороны также подчеркнули, что масштабная мобилизация будет проводиться только в случае открытой военной агрессии.

«Вместе с тем, меры мобилизации будут проводиться только в случае открытой агрессии, но в таком случае в Вооруженные Силы Украины будут призываться не только те лица, которые находятся на сборах, но и все резервисты и военнообязанные, которые приписаны к комплектованию Вооруженных Сил Украины», – говорится в сообщении.

Кроме того, в областях, в которых введено военное положение, предусматривается проведение массовых сборов с военнообязанными территориальной обороны продолжительностью до 10 суток, при которых «будет проведено боевое слаживание бригад и батальонов территориальной обороны, с целью подготовки к защите своих областей».

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