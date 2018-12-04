«Шахтер» второй тур кряду не может выиграть

Вчера вечером в Премьер-лиге завершился 17-й тур.

«Дубль» Жуниора Мораеса не принес победы чемпионам, мало того — бразилец спас свою команду от поражения на 3-й добавленной минуте донецкого дерби. Отметим футболистов «Олимпика» — пропустив быстрый гол, после перерыва «они смогли не только отыграться, но и выйти вперед. Под занавес встречи был удален тренер «Олимпика» Вячеслав Шевчук, которого возмутило решение арбитра засчитать гол, забитый с офсайда (а он, судя по всему, таки был). 2:2 — «Шахтер» теряет очки второй матч подряд.

«Александрия» сократила отставание от горняков до 6 очков, обыграв в непростом матче «Ворсклу» с минимальным счетом. Выиграло и «Динамо» — киевляне праздновали победу над «Черноморцем», благодаря двум реализованным пенальти — 2:0 (Цыганков, Беседин).

«Заря» вернулась в первую шестерку, выиграв в Чернигове у «Десны» — 2:0. В поединках «Львов» — «Мариуполь» — 2:2 и «Арсенал-Киев» — «Карпаты» зафиксированы ничьи 2:2 и 1:1 соответственно.