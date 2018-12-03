 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

Стали известны соперники сборной Украины по отбору Евро-2020

Понедельник, 3 декабря, 2018

Жеребьевка отборочного турнира предстоящего чемпионата Европы по футболу состоялась в Дублине.

В ходе мероприятия из 55 сборных были сформированы 10 групп — в пяти выступят по пять команд, а еще в пяти – по шесть. Сборные, занявшие первые и вторые места в группах, выйдут  в финальный турнир континентального чемпионата напрямую. Еще четыре будут разыграны в плей-офф на основе результатов Лиги наций.

Волею судьбы Украина попала в группу В, где встретится с футболистами из Португалии, Сербии, Литвы и Люксембурга. Первый матч подопечные Андрея Шевченко проведут в Португалии 22-го марта.

Группа А: Англия, Чехия, Болгария, Черногория, Косово;

Группа В: Португалия, Украина, Сербия, Литва, Люксембург;

Группа С: Нидерланды, Германия, Сев.Ирландия, Эстония, Беларусь;

Группа D: Швейцария, Дания, Ирландия, Грузия, Гибралтар;

Группа Е: Хорватия, Уэльс, Словакия, Венгрия, Азербайджан;

Группа F:  Испания, Швеция, Норвегия, Румыния, Фареры, Мальта;

Группа G: Польша, Австрия, Израиль, Словения, Македония, Латвия;

Группа Н: Франция, Исландия, Турция, Албания, Молдова, Андорра;

Группа I: Бельгия, Россия, Шотландия, Кипр, Казахстан, Сан-Марино;

Группа J: Италия, Босния и Герцеговина, Финляндия, Греция, Армения, Лихтенштейн.



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования