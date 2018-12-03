Стали известны соперники сборной Украины по отбору Евро-2020

Жеребьевка отборочного турнира предстоящего чемпионата Европы по футболу состоялась в Дублине.

В ходе мероприятия из 55 сборных были сформированы 10 групп — в пяти выступят по пять команд, а еще в пяти – по шесть. Сборные, занявшие первые и вторые места в группах, выйдут в финальный турнир континентального чемпионата напрямую. Еще четыре будут разыграны в плей-офф на основе результатов Лиги наций.

Волею судьбы Украина попала в группу В, где встретится с футболистами из Португалии, Сербии, Литвы и Люксембурга. Первый матч подопечные Андрея Шевченко проведут в Португалии 22-го марта.

Группа А: Англия, Чехия, Болгария, Черногория, Косово;

Группа В: Португалия, Украина, Сербия, Литва, Люксембург;

Группа С: Нидерланды, Германия, Сев.Ирландия, Эстония, Беларусь;

Группа D: Швейцария, Дания, Ирландия, Грузия, Гибралтар;

Группа Е: Хорватия, Уэльс, Словакия, Венгрия, Азербайджан;

Группа F: Испания, Швеция, Норвегия, Румыния, Фареры, Мальта;

Группа G: Польша, Австрия, Израиль, Словения, Македония, Латвия;

Группа Н: Франция, Исландия, Турция, Албания, Молдова, Андорра;

Группа I: Бельгия, Россия, Шотландия, Кипр, Казахстан, Сан-Марино;

Группа J: Италия, Босния и Герцеговина, Финляндия, Греция, Армения, Лихтенштейн.