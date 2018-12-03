За неделю в ОРДО заболели более шести тысяч человек, большинство — дети

Об этом рассказали в Центре санэпиднадзора «ДНР».

Больше всего несовершеннолетних (а это в основном школьники) болеет в Дебальцево, Снежном, Кировском, Тельмановском, Шахтерском и Ясиноватском районах.

Отмечается, что школы на карантин еще не закрывают, но на вынужденные каникулы школьники отправляются в том случае, если в классах болеют более 20 % учащихся.

Всего на подконтрольной «ДНР» территории Донецкой области за неделю гриппом и ОРВИ заболели более шести тысяч человек, из них детей – почти пять тысяч, что ниже эпидпорога.