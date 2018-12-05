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Посредники оказывают «услуги» по оформлению украинского паспорта

Среда, 5 декабря, 2018

Местным жителям придется выложить за это 2-3 тыс. грн. Об этом сообщает российская «Комсомольская правда».

Отмечается, что гражданам, проживающим на неподконтрольной территории для получения пластикового ID-паспорта требуется немало усилий, поэтому они нередко (если им позволяют финансы) обращаются к помощи посредников. Посреднические услуги предлагают как в Донецке, так и на подконтрольной территории, в частности, в Мариуполе.

При этом, если обещают оформление документа без выезда на подконтрольную часть – это явные мошенники.

В обычном случае гражданину предлагают две поездки. Первая связана с подачей документов и снятием отпечатков пальцев (биометрия). Вторая – за получением нового паспорта (его нужно получать лично).

Сумма самой услуги посредника без учета затрат на переезды может колебаться от 2 до 3 тыс. грн. За дорогу в Мариуполь без пересадки на линии разграничения перевозчики берут от 400-450 грн. в одно направление. Плюс затраты на проживание (по 1 ночи в каждый приезд). Итого общая сумма расходов составит 5-6 тыс. грн.

Можно существенно сэкономить, если оформлять документы самостоятельно. Так, проезд на подконтрольную территорию обычным транспортом с пересадками обойдется около 250 грн. в один конец. Через сайт миграционной службы можно заранее взять электронный талон на прием (помимо электронной, во многих отделениях есть и живая очередь).

Донецкие новости



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