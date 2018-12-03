Фронтовая Горловка: воскресный вечер спокойным не был

Вечером были слышны достаточно интенсивные бои за городской чертой.

Днем 2-го декабря горловчанами фиксировалась стрельба из крупнокалиберного вооружения, а основные события происходили после наступления темноты.

Так, после 18 час. неспокойно было в стороне шахты им.Гагарина. Затем на северо-западе прогремел мощный спаренный взрыв. Вскоре «зашумел» район Зайцево, но после 20.30 тревожных сообщений из Горловки, как минимум, до полуночи мы не нашли. Зато ближе к часу ночи, по словам горожан, было громко на западе, а спустя еще час — на северо-западе города.

Снова в военные сводки попали окрестности Ясиноватой, Авдеевки, Спартака, Песков, Красногоровки, Старомихайловки, Марьинки, Александровки, Докучаевска, Ужовки, Лебединского, Пикуз, Широкино, Саханка и Станицы Луганской. Во время боевых действий кроме стрелкового применялось вооружение БМП и БТР, гранатометы и минометы.