В Горловке, врезавшегося в столб водителя Cherry, из машины доставали спасатели

ДТП произошло на ул.Интернациональная.

Сообщается, что водитель автомобиля «Chery Tiggo» не справился с управлением, из-за чего машина ударилась в опору уличного освещения.

Водитель 1986 г. р. оказался зажатым конструкциями кабины автомобиля и доставали его при помощи гидравлического инструмента прибывшие на место происшествия спасатели.

Резонансная авария произошла в Снежном, где водитель автомобиля «Honda CRV» допустил выезд на встречную полосу, где врезался в «Opel Kadett». В результате происшествия погиб мужчина 1952 г. р., еще три человека пострадали.