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Фронтовая Горловка: громко на светлодарском направлении

Вторник, 4 декабря, 2018

Об этом сообщили местные жители, которые по итогам минувшего дня рассказали, где бои велись  наиболее интенсивно.

Первые тревожные сообщения начали поступать около 16 час. по местному времени. По словам горожан, «зашумела» сторона Широкой Балки и Озеряновки. Здесь, а также несколько западнее, иногда гремело достаточно мощно.

Спустя пару часов громко стало уже на севере/северо-востоке. Как утверждали очевидцы, тяжелое вооружение применялось, как минимум, до полуночи.

3-го декабря боевые действия велись на донецком, мариупольском и луганском направлениях. В основном, использовалось стрелковое и крупнокалиберное оружие, но иногда били и из минометов калибром 82 и 120 мм .



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