Фронтовая Горловка: на окраинах города продолжают греметь бои

Как уже сообщалось, вчера в Минске договаривались о новогоднем перемирии, а пока на некоторых направлениях стреляли на протяжении всего дня.

Как сообщили местные жители, во вторник наиболее неспокойно было в стороне Светлодарского плацдарма и на юго-западе (отдаленно). Вечером интенсивные боевые действия велись на севере — в районе Зайцево, Гольмовского, Доломитного и Новолуганского, а на западе/северо-западе — под Шумами и шахтой им.Гагарина.

Под огнем 4-го декабря также находились окрестности Ясиноватой, Авдеевки, Спартака, Песок, Красногоровки, Новомихайловки, Марьинки, Александровки, Водяного, Широкино, Саханки и Крымского.