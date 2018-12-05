В Минске договаривались о новом перемирии — «новогоднем»

Как заявил спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик, стороны «готовятся к перемирию на востоке Украины в связи с новогодними праздниками».

В ходе вчерашних переговоров рассматривались дополнительные мероприятия для обеспечения режима прекращения огня и подготовку к перемирию в связи с новогодними и рождественскими праздниками.

По итогам встречи Сайдик выразил надежду, что «серьезное перемирие в связи с новогодними и рождественскими праздниками действительно будет».

В то же время он с сожалением констатировал тот факт, что напряженность в регионе не улучшается.

«Создается впечатление, что стороны вместо того, чтобы искать пути мирного решения конфликта на самом деле двигаются в противоположном направлении», — заявил Сайдик.

Кроме того, участники переговоров не смогли продвинуться в вопросе по обмену пленными, который предполагалось провести до Нового года.

Также стало известно и о дате последней в этом году встречи ТКГ — она состоится 19-го декабря, после чего запланирован четырехнедельный перерыв до середины января.