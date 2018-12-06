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Фронтовая Горловка: на северных окраинах ранена пенсионерка

Четверг, 6 декабря, 2018

Боевые действия в окрестностях города не прекращаются ни на сутки.

Стоит отметить, что в первой половине дня о них горожане не сообщали, а вот начиная с 17 час. по местному времени стрелять начали в районе Зайцево. Здесь в результате обстрела осколочное ранение руки получила женщина, 1933 г.р.

После 18.30 бои завязались в районе шахты им.Гагарина, а еще спустя час — в стороне Озеряновки, Широкой Балки и Новгородского.

По состоянию на 20 час. неспокойная обстановка сохранялась на всех западных направлениях и севере города.

Минувшие сутки не стали исключением и для жителей Донецка, которые также ежедневно слышат бои в районе близлежащих населенных пунктов (Ясиноватая, Авдеевка, Спартак, Пески, Старомихайловка, Красногоровка, Марьинка, Александровка). В среду шли бои под Еленовкой, Новотроицким и Докучаевском, а на Приазовье огонь велся под Чермалыком и Гнутово, Водяным и Ужовкой (Ленинское). На Луганщине обстрелы фиксировались под Желобком и Золотым-5.

В основном, применялось стрелковое и крупнокалиберное оружие, но в некоторых случаях били из гранатометов различных систем и минометов, зенитных установок и вооружения бронетехники, зафиксированы два случая использования ПТУР.



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