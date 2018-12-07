Поезд из Бахмута доставит в Киев и Львов

Маршрут начнет действовать с 9-го декабря. Об этом заявили в пресс-службе «Укрзалізниці».

«Из Бахмута поезд будет отправляться в 23.20 и прибывать на следующие сутки во Львов в 4.21, в Киеве поезд будет делать остановку в 13.12″, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в обратном направлении поезд будет отправляться в 13.10 и прибывать в Бахмут на следующий день в 18.30, в Киеве поезд будет останавливаться в 4.25.

Согласно информации, остановки предусмотрены на следующих станциях: Лиман, Харьков-Пассажирский, Полтава-Киевская, Житомир, Ковель-Пассажирский и др.

Поезд №142/141 Бахмут — Львов будет курсировать ежедневно.