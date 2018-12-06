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Житель Горловки показал заброшенные предприятия города

Четверг, 6 декабря, 2018

В неподконтрольной украинскому правительству Горловке разграбленные и заброшенные промышленные предприятия на сегодняшний день выглядят одиноко и сиротливо.

Об этом на своем Youtube-канале «Михаил Светлов» сообщает местный житель.

Он снял на видео рудоремонтный завод, завод резино-технических изделий, а также концерн «Стирол», который на их фоне выглядит достаточно ухожено.

В комментарии к видео горловчанин пишет:

«Для тех, кто не был в Горловке, уточню, что „Новогорловка“ — это название микрорайона. Золотые купола и КПСС тут же рядом… Офис концерна „Стирол“ выглядит „по-бАгатому“ на фоне всего остального. Здание без окон и дверей с нелепой (теперь) вывеской „Прогресс“».

Завод РТИ он охарактеризовал, как «непонятный».

«Выглядит непонятно: одиноко и сиротливо, хотя наблюдаются следы от автомобилей», — отмечает блогер.

Рудоремонтный завод, по его мнению, «просто „обнять и плакать“».

«Заметил, что все разграбленные и заброшенные промышленные здания выглядят одинаково. Люди, делающие надписи на стенах, явно обладают чувством юмора и познали мудрость жизни! Или начитались „статусов“ в соцсетях))) Цитирую: „Идущий в ад, попутчиков не ищет“ — и не поспоришь», — подчеркнул автор.

Ранее «Кочегарка» сообщала, что в «ДНР» заявили о росте производства на «Стиролбиофарме»

ДонПресс



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