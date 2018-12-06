Матч «Шахтер» — «Лион» пройдет в Киеве

УЕФА определился с местом проведения матча шестого тура Лиги чемпионов «Шахтер» — «Лион».

Напомним, что ранее Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций запретил проводить матчи в регионах, где введено военное положение. К таковым относится Харьков, где проводит свои домашние поединки донецкий «Шахтер».

«Матч состоится в Киеве на НСК «Олимпийский», — написал на своей странице в Facebook генеральный директор ФК «Шахтер» Сергей Палкин.

Игра «Шахтер» — «Лион» пройдет в среду, 12-го декабря. Начало — в 22 час.

В Киеве сыграют и юноши.

«Поединок 6-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА «Шахтер» U19 – «Лион» U19 состоится 12 декабря в Киеве на УТК им. Банникова. Начало в 12:00. Вход для болельщиков – свободный», — говорится в сообщении официального сайта горняков.

Террикон