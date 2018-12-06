В «ДНР» к Новому году хотят увеличить число автобусных отправлений в Россию и Крым

Об этом рассказали представители самопровозглашенной республики.

«В связи с увеличением спроса на поездки за пределы ДНР в дни новогодних каникул специалисты департамента автомобильного и пассажирского транспорта Минтранса по обращениям республиканских перевозчиков проводят работу по выдаче временных разрешений на дополнительные отправления в РФ», — говорится в сообщении.

В частности, изменения в сторону увеличения отправлений уже внесены по маршруту «Донецк — Москва».

Кроме того, планируется добавить их на маршрутах «Горловка-Севастополь» и «Донецк-Севастополь».