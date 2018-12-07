 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

Нардепы проголосовали за остановку Договора о дружбе с РФ

Пятница, 7 декабря, 2018

Верховная Рада поддержала прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.

Законопроект № 0206, напомним, был внесен на рассмотрение парламента президентом Украины, который назвал его неотложным.

«Прекращение действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией освобождает Украину от любого обязательства по его исполнению и не влияет на права, обязательства или правовое положение Украины, возникшие в результате исполнения названного договора до прекращения его действия, согласно ст. 70 Венской конвенции о праве международных договоров», — говорится в тексте законопроекта.

В итоге из 450 народных избранников такое решение поддержали 277 человек. Более ста нардепов отсутствовали, 34 — не голосовали. Против оказались двадцать парламентариев — трое внефракционных, среди которых и уроженец Горловки Юрий Бойко, а также 17 представителей Оппозиционного блока.

Спикер ВР Андрей Парубий уже подписал закон о прекращении действия указанного договора. Теперь его передали на подпись Петру Порошенко.

Закон вступит в силу на следующий день после официальной публикации. Согласно проекту закона, действие «Большого договора» прекращается с 1 апреля 2019 года.

Договор о дружбе с Россией был заключен в 1997-м году и подписан Борисом Ельциным и Леонидом Кучмой. В нем закреплялся принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.

«Внесение президентом проекта закона о прекращении действия договора о дружбе и сотрудничестве с РФ означает выполнение внутренне-государственной процедуры, необходимой для прекращения действия договора уже с 1 апреля 2019 года», — рассказала спикер МИД Украины Екатерина Зеленко.

При этом, РФ и Украина сохраняют права и обязанности выполнения договора, возникшие в период его действия.

«Это означает, что Украина и в дальнейшем будет требовать от РФ ответственности за нарушение норм договора. В частности, восстановить территориальную целостность Украины и возместить те убытки, которые были нанесены его нарушением. Нарушения договора со стороны РФ остаются нарушениями», — заявила Зеленко.



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования