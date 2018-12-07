Нардепы проголосовали за остановку Договора о дружбе с РФ

Верховная Рада поддержала прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.

Законопроект № 0206, напомним, был внесен на рассмотрение парламента президентом Украины, который назвал его неотложным.

«Прекращение действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией освобождает Украину от любого обязательства по его исполнению и не влияет на права, обязательства или правовое положение Украины, возникшие в результате исполнения названного договора до прекращения его действия, согласно ст. 70 Венской конвенции о праве международных договоров», — говорится в тексте законопроекта.

В итоге из 450 народных избранников такое решение поддержали 277 человек. Более ста нардепов отсутствовали, 34 — не голосовали. Против оказались двадцать парламентариев — трое внефракционных, среди которых и уроженец Горловки Юрий Бойко, а также 17 представителей Оппозиционного блока.

Спикер ВР Андрей Парубий уже подписал закон о прекращении действия указанного договора. Теперь его передали на подпись Петру Порошенко.

Закон вступит в силу на следующий день после официальной публикации. Согласно проекту закона, действие «Большого договора» прекращается с 1 апреля 2019 года.

Договор о дружбе с Россией был заключен в 1997-м году и подписан Борисом Ельциным и Леонидом Кучмой. В нем закреплялся принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.

«Внесение президентом проекта закона о прекращении действия договора о дружбе и сотрудничестве с РФ означает выполнение внутренне-государственной процедуры, необходимой для прекращения действия договора уже с 1 апреля 2019 года», — рассказала спикер МИД Украины Екатерина Зеленко.

При этом, РФ и Украина сохраняют права и обязанности выполнения договора, возникшие в период его действия.

«Это означает, что Украина и в дальнейшем будет требовать от РФ ответственности за нарушение норм договора. В частности, восстановить территориальную целостность Украины и возместить те убытки, которые были нанесены его нарушением. Нарушения договора со стороны РФ остаются нарушениями», — заявила Зеленко.