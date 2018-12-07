Фронтовая Горловка: вечер спокойным не был

6-го декабря боевые действия в окрестностях города активизировались после обеда.

Во второй половине дня первыми «зашумели» западные (шахта им.Гагарина) и северные (Зайцево) окраины. Кроме перестрелок горожане слышали и «бахи», но не тяжелые. Начавшиеся около 16 час. бои, продолжались практически до полуночи. По словам очевидцев, около 18-18.30 и ближе к 19.30 гремело намного мощнее. Кроме того, поздним вечером наблюдались перепады напряжения.

Также стало известно, что в «серой» зоне этой ночью вынуждены были остаться на «ночевку» порядка 20 автомобилей. В «ДНР» обвинили украинскую сторону — якобы, все это стало следствием создания «искусственно созданных очередей». В то же время пользователи соцсетей, пересекавшие вчера линию разграничения через КПВВ в Майорске утверждают, что очереди скапливались как раз со стороны Горловки, а на украинские блокпосты граждане проходили за 20 минут…

За минувшие сутки по-прежнему неспокойно под Донецком (Ясиноватая, Авдеевка, Спартак, Пески, Марьинка, Трудовские и Александровка), на мариупольском направлении (Павлополь, Чермалык, Гнутово, Пикузы, Лебединское, Ужовка, Широкино и Саханка), а на Луганщине - наиболее интенсивные бои велись вблизи Новотошковского, Донецкого и Желобка.

6-го декабря при обстрелах применялись гранатометы и минометы, вооружение БМП и БТР.