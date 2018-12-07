 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

Золотовалютные резервы выросли почти на миллиард

Пятница, 7 декабря, 2018

Международные резервы Украины в ноябре увеличились на 5,8% до $17,7 млрд в сравнении с октябрем.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.

Международные резервы выросли за ноябрь на $974,5 млн — до $17,7 млрд по состоянию на 1 декабря 2018 года, по предварительным данным. 

Объем международных резервов увеличился благодаря как привлечению средств правительством, так и покупки валюты Национальным банком на межбанковском рынке.

Правительство получило $2 млрд от размещения еврооблигаций и $82,9 млн от продажи облигаций внутреннего государственного займа.

При этом платежи по государственному долгу были меньше, чем поступления от продажи государственных ценных бумаг.

В частности, в ноябре правительство и Национальный банк оплатили в пользу Международного валютного фонда $439,1 млн (в эквиваленте).

Другие платежи правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составили $238,2 млн в эквиваленте, из которых $149,1 млн по государственным облигациям внутреннего государственного займа и $18,5 млн  - по еврооблигациям.

Всего по состоянию на 1 декабря 2018 года, объем международных резервов покрывает 3 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Новое время



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования