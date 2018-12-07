Золотовалютные резервы выросли почти на миллиард

Международные резервы Украины в ноябре увеличились на 5,8% до $17,7 млрд в сравнении с октябрем.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.

Международные резервы выросли за ноябрь на $974,5 млн — до $17,7 млрд по состоянию на 1 декабря 2018 года, по предварительным данным.

Объем международных резервов увеличился благодаря как привлечению средств правительством, так и покупки валюты Национальным банком на межбанковском рынке.

Правительство получило $2 млрд от размещения еврооблигаций и $82,9 млн от продажи облигаций внутреннего государственного займа.

При этом платежи по государственному долгу были меньше, чем поступления от продажи государственных ценных бумаг.

В частности, в ноябре правительство и Национальный банк оплатили в пользу Международного валютного фонда $439,1 млн (в эквиваленте).

Другие платежи правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составили $238,2 млн в эквиваленте, из которых $149,1 млн по государственным облигациям внутреннего государственного займа и $18,5 млн - по еврооблигациям.

Всего по состоянию на 1 декабря 2018 года, объем международных резервов покрывает 3 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

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