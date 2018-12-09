Украинские телеканалы будут лишать лицензии за «голубые огоньки»

В сезон новогодних телепередач национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины собирается наказывать украинские каналы за трансляцию «голубых огоньков» с участием запрещенных российских артистов.

«Они тут же на следующий день попадут под санкции. И Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания будет к таким каналам применять сначала штрафы, а потом, возможно, лишение лицензий», — рассказал вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко в своем выступлении на телеканале »Прямой».

Кириленко также обвинил внесенных в «черный список» артистов в Украине и прямом выступлении против страны. «Надеюсь, что накануне всех этих праздников каналы сами прошерстят собственную программную сетку. Крутите украинское», — порекомендовал вице-премьер.

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