В «ДНР» признали факт роста цен на продукты

В самопровозглашенной республике публично признали, что продукты питания подорожали.

В связи с ростом цен глава «ДНР» Денис Пушилин провел совещание с членами «правительства» и операторами рынка продуктов питания.

«Заслушали мнение сторон о причинах подорожания хлеба, яиц и других продуктов первой необходимости», – говорится в публикации в Telegram-канале Пушилина.

По его словам, была достигнута договоренность о том, что произвольное повышение цен недопустимо несмотря на объективные обстоятельства, такие как неурожай зерновых в этом году. Пушилин отметил, что ожидает от «правительства» выработки мер по недопущению такой ситуации в будущем и стабилизации цен.

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