По состоянию на 4-е декабря с площади 14,6 млн. га (99%) украинские аграрии намолотили 69,3 млн. тонн.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия.
Урожайность зерновых составляет 4,74 т/га.
В разрезе культур собрано:
- ранних зерновых и зернобобовых — 34,3 млн т с площади 9,9 млн га при урожайности 3,48 т/га;
- кукурузы — 34,1 млн т с площади 4,4 млн га (97%) при урожайности 7,7 т/га;
- гречихи — 136 тыс. т с площади 108 тыс. га (99%) при урожайности 1,26 т/га;
- проса — 78 тыс. т с площади 51 тыс. га (98%) при урожайности 1,54 т/га.
Кроме того, технических культур намолочено:
ДС
В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии,
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- подсолнечника — 13,8 млн т с площади 6 млн га (99,8%) при урожайности 2,28 т/га;
- сои — 4,4 млн т с площади 1,7 млн га (99%) при урожайности 2,58 т/га;
- рапса — 2,7 млн т с площади 1 млн га при урожайности 2,61 т/га.
- сахарной свеклы — 13,5 млн т с площади 274 тыс. га (98%) при урожайности 49,4 т/га.