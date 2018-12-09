Украинские аграрии намолотили больше 69 млн. тонн зерновых

По состоянию на 4-е декабря с площади 14,6 млн. га (99%) украинские аграрии намолотили 69,3 млн. тонн.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия.

Урожайность зерновых составляет 4,74 т/га.

В разрезе культур собрано:

ранних зерновых и зернобобовых — 34,3 млн т с площади 9,9 млн га при урожайности 3,48 т/га;

кукурузы — 34,1 млн т с площади 4,4 млн га (97%) при урожайности 7,7 т/га;

гречихи — 136 тыс. т с площади 108 тыс. га (99%) при урожайности 1,26 т/га;

проса — 78 тыс. т с площади 51 тыс. га (98%) при урожайности 1,54 т/га.

Кроме того, технических культур намолочено: