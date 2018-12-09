 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

Украинские аграрии намолотили больше 69 млн. тонн зерновых

Воскресенье, 9 декабря, 2018

По состоянию на 4-е декабря с площади 14,6 млн. га (99%) украинские аграрии намолотили 69,3 млн. тонн.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия.

Урожайность зерновых составляет 4,74 т/га.

В разрезе культур собрано:

  • ранних зерновых и зернобобовых — 34,3 млн т с площади 9,9 млн га при урожайности 3,48 т/га;
  • кукурузы — 34,1 млн т с площади 4,4 млн га (97%) при урожайности 7,7 т/га;
  • гречихи — 136 тыс. т с площади 108 тыс. га (99%) при урожайности 1,26 т/га;
  • проса — 78 тыс. т с площади 51 тыс. га (98%) при урожайности 1,54 т/га.

Кроме того, технических культур намолочено:

  • подсолнечника — 13,8 млн т с площади 6 млн га (99,8%) при урожайности 2,28 т/га;
  • сои — 4,4 млн т с площади 1,7 млн га (99%) при урожайности 2,58 т/га;
  • рапса — 2,7 млн т с площади 1 млн га при урожайности 2,61 т/га.
  • сахарной свеклы — 13,5 млн т с площади 274 тыс. га (98%) при урожайности 49,4 т/га.
ДС

В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования